Психолог Пономаренко предложила россиянам лечить нервную систему на грядках

Психолог Анастасия Пономаренко уверена, что даже непродолжительное нахождение на грядках во время выходных помогает людям разгрузить свою психику. Об этом она рассказала изданию utro.ru.

Специалист объяснила, что зачастую на психологическое состояние влияет малоподвижный образ жизни. Наиболее подвержены стрессу и тревожности те люди, которые не включают в свое расписание физические нагрузки и какую-то полезную работу. В этом случае дача и работа на грядках могут добавить в жизнь активность и помогут чувствовать себя полезным.

По словам Пономаренко, положительные эмоции и физический труд снижают количество стрессорных гормонов. Она привела в пример исследования ученых, которые доказывают выработку у людей эндорфинов во время общения с природой.

Человек, живущий в мегаполисе, зачастую утрачивает эту связь с природой. Таким образом, работа на грядках может стать своеобразной медитацией, считает психолог.