Общество 31 июля 2023, 17:49 Психолог Поляков: россияне боятся шелкопрядов из-за возможных проблем с урожаем

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Согласно данным многих исследований, россияне боятся нашествий шелкопрядов. Этот страх объясняется опасными последствиями для будущего урожая, сообщил кандидат психологических наук Александр Поляков в беседе с Life.

По словам специалиста, шелкопрядов опасаются даже те люди, в чьих регионах проживания насекомых не обнаружили. Такая реакция связана с боязнью, что из-за нашествия погибнут все плодово-ягодные растения.

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Как сообщило Utro.ru, также подобные страхи могут быть вызваны общим уровнем стресса и тревоги в обществе.