Общество 28 июня 2023, 17:48 Психолог Поляков посоветовал не откладывать поход в спортзал на понедельник

Читать 360tv в

Если человек собрался заняться спортом, ему следует собрать волю в кулак и начинать, не откладывая в долгий ящик. Об этом News.ru рассказал психолог Александр Поляков.

Он посоветовал продумать мотивацию, вести дневник тренировок. А также ходить в зал регулярно, пока это не станет привычкой. Потом тяжелый труд в фитнес-центре превратится в удовольствие.

Реклама

«Ходить в спортивный зал — это привычка, она не берется из воздуха. Соберите волю в кулак. С каждой неделей будет требоваться все меньше и меньше усилий для занятий спортом. Через несколько месяцев физическая нагрузка начнет приносить вам удовольствие», — объяснил психолог.

Авторы: