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    02 августа 2022, 10:12

    Психолог Поляков объяснил, почему отпуск должен длиться не менее 28 дней

    Оксана Лавнюженко

    Психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков заявил, что полезным для здоровья будет отпуск в количестве 28 календарных дней. По словам специалиста, организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом написал Ura.ru.

    Психолог Поляков объяснил, почему отпуск должен длиться не менее 28 дней

    «В Советском союзе не просто так использовали 28 календарных дней. В первую неделю ты испытываешь стресс по поводу того, что отдыхаешь, тебе нужно адаптироваться. Вторая неделя — человек расслабляется, начинает восстанавливаться по самым проблемным точкам, участкам своей психики. На третьей неделе происходит накопление так называемого запаса прочности. <…> И четвертая неделя — этот как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке», — добавил Поляков.

    Психолог отметил, что если человек берет семидневный отпуск, то он может получить больше стресса, чем отдыха. Если там будет присутствовать переедание и алкоголь, то организм, напротив, получит дополнительную нагрузку.