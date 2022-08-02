Психолог Поляков объяснил, почему отпуск должен длиться не менее 28 дней

Психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков заявил, что полезным для здоровья будет отпуск в количестве 28 календарных дней. По словам специалиста, организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом написал Ura.ru.

«В Советском союзе не просто так использовали 28 календарных дней. В первую неделю ты испытываешь стресс по поводу того, что отдыхаешь, тебе нужно адаптироваться. Вторая неделя — человек расслабляется, начинает восстанавливаться по самым проблемным точкам, участкам своей психики. На третьей неделе происходит накопление так называемого запаса прочности. <…> И четвертая неделя — этот как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке», — добавил Поляков.

Психолог отметил, что если человек берет семидневный отпуск, то он может получить больше стресса, чем отдыха. Если там будет присутствовать переедание и алкоголь, то организм, напротив, получит дополнительную нагрузку.