Общество 29 мая 2023, 18:00 Психолог Полина: учить ребенка плаванию лучше всего с 6-7 лет

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Лучшим периодом для обучения детей плаванию является возраст с шести лет. Об этом сообщила психолог Анжелика Полина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, дети младшего возраста не в силах освоить сложные навыки плавания, неудачи могут повлечь неуверенность в себе.

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Психолог отметила, что в процессе обучения очень важно не забывать хвалить ребенка даже за самые маленькие успехи. В случае страха воды она порекомендовала родителям прочитать своим детям рассказ «Эдвард в глубокой воде» Розмари Уэллс.