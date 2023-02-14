Общество 14 февраля 2023, 14:06 Психолог Полина Токарева объяснила, почему петербурженки делают выбор в пользу бездетности

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Рождаемость в Петербурге снижается, также сокращается и количество женщин репродуктивного возраста, что связано с рядом факторов. Об это «Невским новостям» рассказала психолог Полина Токарева.

По ее словам, сейчас время перемен. И женщины просто не готовы идти на риски, рожая ребенка. Главным образом, это связано со страхом нехватки денег на малыша и его достойное содержание. Кроме того, общественность активно тиражирует новый образ современной женщины. Она выбирает себя, делает карьеру и жаждет независимости. В такую картину плохо вписывается ребенок.

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«Серьезной трудностью стала покупка недвижимости, банки ужесточили правила по ипотеке. Поэтому падение рождаемости — это логичная история. Мы живем в эпоху перемен, и непонятно, что будет дальше. Тогда как решение завести ребенка связано и с финансовыми рисками, и со способностью женщины работать», — сказала Полина Токарева.

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