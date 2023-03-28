Общество 28 марта 2023, 18:32 Психолог Полина Малахова объяснила, почему важно петь детям колыбельные

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Пение колыбельных песен помогает младенцу успокоиться и справиться со стрессом. Об этом «ФедералПресс» рассказала детский психолог Полина Малахова.

По ее словам, совершенно неважно при этом, какие именно у мамы вокальные данные и обладает ли она абсолютным слухом. Главное — это дыхание. При пении оно становится более ритмичными и размеренным.

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«Оно способствует успокоению, прежде всего, самой мамы, а младенец слышит ее спокойный голос, чувствует ее состояние и успокаивается сам», — пояснила Полина Малахова.

При этом, по словам психолога, совсем маленьким детям неважно, что именно поет мама, слова могут быть любыми. А с возрастом становится важен сюжет. Поэтому песни сменяют сказки, которые, по большей части, действуют на ребенка аналогично.

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