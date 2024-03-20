Общество 20 марта 2024, 13:06 Психолог Полежаева перечислила практики, которые помогут стать счастливее Психолог Полежаева: нужно искать положительные стороны в негативных ситуациях

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Международный день счастья отмечают сегодня, 20 марта. В связи с этим кандидат психологических наук Ольга Полежаева предложила несколько практик, которые помогут добиться гармонии с собой, сообщил «Питер ТВ».

Эксперт посоветовала искать положительные стороны в любой негативной ситуации. Для преодоления внутреннего сопротивления стоит использовать личную шпаргалку. Речь идет о списке с успехами, достижениями и приятными воспоминаниями последних лет, пояснила специалист.

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По ее словам, также важно создавать в течение дня не менее трех позитивных впечатлений. Например, можно отправиться в любимый парк или послушать вдохновляющую музыку.