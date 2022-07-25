Психолог Покусаева посоветовала родителям читать переписки детей

Родители могут проверять переписки детей в интернете ради их безопасности. Таким мнением с Pravda.Ru поделилась психолог Олеся Покусаева.

«Есть такая очень интересная ловушка, при которой мы хотим быть друзьями наших подростков. Но так не бывает, поскольку мы для детей всегда родители. К сожалению, сами ребята не справятся. Криминальный бизнес, в котором используют несовершеннолетних, продолжает развиваться», — заявила психолог.

По ее мнению, следить за активностью детей в интернете позволительно ради их безопасности. Также психолог посоветовала разговаривать с детьми о том, что незнакомцам в интернете доверять нельзя, и посмотреть с ними фильмы на эту тему.