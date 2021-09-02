Психолог пояснил, как наличие ипотеки сказывается на состоянии человека
Психолог Ксения Аверс рассказала, как ипотека влияет на состояние человека. По ее словам, любой кредит или долг дает внутренний накопительный стресс. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс».
«Ипотека держит многих людей в ограничениях и рамках, из-за страха невыплаты люди перестают радовать себя мелочами, теряя вкус жизни, а иногда и смысл», — заверила специалист.
Она добавила, что люди, имеющие долговые обязательства, часто боятся поменять работу, даже если на прежней что-то не устраивает. Тем самым стресс увеличивается еще больше от страха невозможности что-то изменить. У людей с кредитами, по словам специалиста, нередко диагностируют депрессию.
Аверс подчеркнула, что единственная страховка от таких стрессов — соблюдение правил финансовой грамотности. Кредитная нагрузка не должна превышать 20% от суммы дохода на каждого члена семьи. Кроме того, заемщики должны иметь финансовую подушку хотя бы на пару лет вперед.