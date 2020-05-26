Психолог пояснил, что делать, если ребенок застал родителей за сексом

«Мы сами секс делаем пошлым и грязным, вместо того, чтобы делать его сакральным и естественным, ведь соединение мужчины и женщины действительно самое глубинное», — заметила собеседница информагентства.

По ее мнению, демонстрировать интимную жизнь перед детьми действительно не стоит. Если же ребенок застал родителей за сексом, то не надо формировать у него неправильного отношения к этому, а сказать: «Мама с папой занимаются любовью».