Психолог пояснил, что делать, если ребенок застал родителей за сексом
Психолог Лариса Ренар обсудила с ИА Nation News случай с пьяной жительницей Химок, которую за ведением развратной трансляции на сайте знакомств застал родной сын.
«Мы сами секс делаем пошлым и грязным, вместо того, чтобы делать его сакральным и естественным, ведь соединение мужчины и женщины действительно самое глубинное», — заметила собеседница информагентства.
По ее мнению, демонстрировать интимную жизнь перед детьми действительно не стоит. Если же ребенок застал родителей за сексом, то не надо формировать у него неправильного отношения к этому, а сказать: «Мама с папой занимаются любовью».