Психолог Пояркова порекомендовала отказаться на время от соцсетей для снижения тревожности

В связи с событиями, происходящими на Украине, психолог Елена Пояркова посоветовала на время отказаться от соцсетей, чтобы снизить уровень тревожности. Специалиста процитировала «Газета.ru».

Пояркова заметила, что сейчас от каждого поста в соцсетях человек заражается большим количеством тревоги, с которой он ничего не может поделать. Психолог подчеркнула, что тревога разрушает человеческую психику.

«Есть вещи, которые от нас не зависят, потому нагнетать не стоит. Мы сами открываем дверь для этой тревоги через СМИ и соцсети. <…> Надо себя беречь. Сосредоточиться нужно не на том, как справляться с тревогой, а как не допустить ее», — обратила внимание специалист.