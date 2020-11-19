Психолог: подростка нужно поддержать в случае «интернет-слива»

Он пояснил, что подростки более остро реагируют на проблемы, чем взрослые люди. Поэтому родителям следует поддержать своего ребенка и вести себя так, чтобы он понял, что ничего страшного не случилось.

«Нельзя осуждать, это уже случилось. Возможно, есть необходимость в детском психологе, потому что не все ребенок может доверить родителям и друзьям», — рассказал Соколюк.

Ранее активистки «Первой женской академии» собрались у Большого театра с транспарантами в поддержку Артема Дзюбы, который оказался в центре скандала из-за слива интимного видео. Их лозунги: «Все делают это», «Не стыдно» и «Я/МЫ Дзюба». На площадь к театру пришло несколько десятков девушек. Когда появилась полиция, они разбежались. Участницы уточнили, что это не митинг, а акция.

Они пришли с манифестом, который гласит, что публиковать чужие интимные видео недопустимо, а о сексе пора начать говорить открыто.