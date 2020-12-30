Психолог поделилась советом по выбору подарка ребенку на Новый год

Так, если ребенку нравится рисовать, то не нужно ограничиваться одними красками и фломастерами. Можно купить книгу, которая поможет создать в альбоме собственный мультфильм. Вместо конструктора лучше выбрать набор для постройки замка. Кроме этого, ребенку необходимо преподнести идею, как пользоваться подарком.

«Понятно, что для родителей это сложнее, чем просто выбрать игрушку или навороченный гаджет. Время сейчас дороже денег. Но время, потраченное на ребенка, — это не расходы, а инвестиции. И креатив, творческая идея, пожалуй, сегодня наилучший подарок», — подчеркнула Никифорова.

Специалист опровергла популярное в наши времена мнение о том, что детям на праздники не нужно дарить гаджеты. Мы живем в век информации, и электронные устройства являются неотъемлемой частью нашей реальности.