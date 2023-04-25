Общество 25 апреля 2023, 13:29 Психолог Пименова: сплетни помогают людям справиться с чувством одиночества

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Чаще всего люди прибегают к сплетням из-за неуверенности в себе, либо же пытаясь подавить чувство одиночества. Об этом изданию NEWS.ru рассказала психолог Евгения Пименова.

Для некоторых обсуждение других людей — способ самоутвердиться.

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«Еще одна функция сплетен — это удовлетворение потребности в безопасности. То есть при помощи сплетен мы можем узнать, кто нас окружает, может ли этот человек навредить», — объяснила психолог.

Возможность разделить переживания с другим человеком снижает уровень внутреннего напряжения. И не важно, идет речь о каких-то положительных, либо отрицательных эмоциях, резюмировала Пименова.