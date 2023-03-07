Общество 07 марта 2023, 13:10 Психолог Пименова рассказала, с чем связано желание следить за бывшими в соцсетях

Читать 360tv в

Психолог Евгения Пименова в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила, что слежка за бывшим партнером или партнершей в социальных сетях говорит о невозможности отпустить те отношения.

Как заметила специалист, подобная привычка опасна тем, что она может перерасти в зависимость.

Реклама

«Мы будто пытаемся продлить их. Оживить что-то, чего уже нет, создавая иллюзию в своей голове. Это достаточно опасный путь», — отметила Пименова.

Реклама

Психолог добавила, что человек быстро забывает плохое и снова начинает идеализировать как отношения, так и партнера.

Она порекомендовала оставить завершенные отношения в прошлом и двигаться дальше, в том числе заблокировав бывшего партнера в соцсетях.