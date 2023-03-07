07 марта 2023, 13:10
Психолог Пименова рассказала, с чем связано желание следить за бывшими в соцсетях
Психолог Евгения Пименова в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила, что слежка за бывшим партнером или партнершей в социальных сетях говорит о невозможности отпустить те отношения.
Как заметила специалист, подобная привычка опасна тем, что она может перерасти в зависимость.
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«Мы будто пытаемся продлить их. Оживить что-то, чего уже нет, создавая иллюзию в своей голове. Это достаточно опасный путь», — отметила Пименова.
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Психолог добавила, что человек быстро забывает плохое и снова начинает идеализировать как отношения, так и партнера.
Она порекомендовала оставить завершенные отношения в прошлом и двигаться дальше, в том числе заблокировав бывшего партнера в соцсетях.
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