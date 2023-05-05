Общество 05 мая 2023, 15:29 Психолог Пименова посоветовала слушать расслабляющую музыку для быстрого засыпания

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Многие люди мучаются из-за того, что очень долго засыпают, но это не повод сразу налегать на снотворное. Об этом News.ru рассказала психолог Евгения Пименова.

Она посоветовала перед сном прогуляться на свежем воздухе. А также включить расслабляющую музыку и подумать о чем-то приятном.

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«Наладьте режим сна и бодрствования. Не смотрите сериалы, если уже почувствовали сонливость, позже уснуть будет еще тяжелее. Выработайте привычку ложиться спать в одно и то же время. За час-два до сна пройдитесь по улице, не используйте гаджеты и не объедайтесь, — посоветовала Евгения Пименова.

Она также рекомендовала придумать собственные ритуалы перед отходом ко сну. Это может быть ванна, косметические процедуры или другие приятные мелочи.

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