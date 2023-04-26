Общество 26 апреля 2023, 13:35 Психолог Пименова посоветовала любителям сплетен не настраивать людей друг против друга

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Чтобы не столкнуться с последствиями во время сплетен, не следует искажать факты и каким-то образом настраивать людей друг против друга. Об этом изданию NEWS.ru рассказала психолог Евгения Пименова.

Любителем обсуждений специалист также порекомендовала не раскрывать чужие секреты.

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«Не раскрывайте секретов, если пообещали их хранить. Не манипулируйте при помощи сплетен, настраивая, например, людей против друг друга или пытаясь кого-то подставить», — отметила психолог.

Ранее Евгения Пименова рассказала, что некоторые люди используют сплетни с целью побороть социальную тревогу. Таким образом они стремятся разузнать больше фактов о малознакомых людях.