26 января 2024, 13:53
Психолог Петрухин назвал полную зависимость от мужа огромной ошибкой женщины
Любому человеку хочется иметь в качестве партнера самостоятельную и сильную личность. Отсутствие этих качеств может привести к проблемам в отношениях. Об этом сообщил психолог Ренат Петрухин в беседе с Пятым каналом.
По словам эксперта, полная зависимость от мужей, как социальная, так и материальная, является главной ошибкой жен.
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«Они не умеют сами думать, сами себя направлять, не знают своих ценностей и не имеют ориентиров. И никто не захочет для них быть папкой или мамкой, родителем», — пояснил специалист.
Психолог также напомнил, что женская беспомощность зачастую привлекает мужчин тиранического склада, добавил сайт «Дни.ру».
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