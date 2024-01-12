Общество 12 января 2024, 16:33 Психолог Петрова: не стоит верить словам мужчины с зависимостью

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Женщинам стоит отнестись скептически к словам партнера с разного рода зависимостями и не спешить полностью верить услышанному. Об этом сообщила психолог Вероника Петрова сайту WomanHit.

По словам специалиста, такие люди никак не подчинены себе. Все обещания зависимого не стоит принимать за чистую монету, в противном случае отношения могут превратиться в кошмар, сообщили «Дни.ру».

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Также не нужно верить словам мужчины, если он ненадежен даже в мелочах. Например, все время забывает выбросить мусор или прибить полку, отметила Петрова.