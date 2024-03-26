Общество 26 марта 2024, 11:47 Психолог Петрищев: работодатель обязан интересоваться личной жизнью сотрудников

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Бизнес-тренер и психолог Александр Петрищев заявил, что наниматель должен интересоваться личной жизнью своих сотрудников. Стоит задать соответствующие вопросы еще на этапе подбора персонала, отметил эксперт в беседе с сайтом «Мир 24».

По его мнению, такой подход позволит узнать ценности и мотиваторы соискателя. Кроме того, он поможет спрогнозировать ключевые ситуации, которые повлияют на поведение человека.

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Если сотрудник не хочет обсуждать подобные темы, то это указывает на отсутствие доверия в команде. Также есть потенциальные риски увольнения, пояснил специалист.