Общество 10 января 2023, 17:59 Психолог Петр Мушинский рассказал, как правильно менять жизнь в новом году freepik

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Люди чаще всего начинают новую жизнь с понедельника и, конечно, с 1 января. Но для того, чтобы действительно прийти к поставленной цели, нужно правильно распределить усилия. Об этом РИАМО рассказал клинический психолог Петр Мушинский.

По его словам, следует ставить себе реальные цели. В противном случае человек не только не добьется результата, но и рискует скатиться в полную апатию.

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«Не нужно брать новые вершины с наскока, иначе можно надорваться — физически и психологически — и очень быстро отказаться от своих планов», — заявил психолог.

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Лучше менять жизнь плавно, небольшими шагами, постепенно превращая это в привычку.

Как отметил сайт kp.ru, мешает людям в осуществлении мечты и еще один фактор. Они часто откладывают жизнь на потом, не решаясь что-то в ней изменить. И в итоге делают хуже только себе. Поэтому психолог советует не искать отговорок и не боятся осуждения, а начинать жить.