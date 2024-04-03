Общество 03 апреля 2024, 13:23 Психолог Пестрякова: кошмары могут быть связаны как с плохой информацией, так и с физиологическими проблемами

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Страшные сновидения могут быть связаны как с плохой информацией, которую обрабатывает человеческий мозг, так и с физиологическими проблемами: апноэ, синдромом беспокойных ног, фобиями и синдромом хронической усталости. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Анна Пестрякова.

Как уточнил сайт kp.ru, человеку, который находится в депрессивном состоянии, важно не забывать про физическую активность и прогулки на свежем воздухе. Психолог также посоветовала избегать негативных новостей, и людей, которые приносят негативные эмоции.

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«Избегайте людей, которые приносят вам только неприятные эмоции» — сказала Пестрякова.