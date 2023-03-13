13 марта 2023, 15:51
Психолог Перминова рассказала, как работа связана с эмоциональным состоянием
Со временем праздность перестает доставлять человеку удовольствие и добавлять в жизнь ярких красок. О важности работы и о том, как она влияет на эмоциональное состояние человека, рассказала психолог Елена Перминова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, каждому человеку необходимо постоянно к чему-то стремиться, ставить перед собой новые цели и испытывать удовлетворение при их достижении.
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Психолог отметила, что также на эмоциональное состояние благоприятно влияют хобби и творческие занятия.
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