Общество 09 января 2023, 12:28 Психолог Перминова дала советы, как эффективно войти в рабочий ритм после новогодних праздников Психолог Перминова: в первый рабочий день не стоит хвататься за решение всех дел freepik

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Психолог Елена Перминова в разговоре с изданием URA.RU рассказала, как влиться в рабочий ритм после продолжительных новогодних праздников, не навредив при этом психологическому состоянию.

Как заметила специалист, не стоит сразу же хвататься за решение всех накопившихся дел.

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«Основная рекомендация — не хвататься за все сразу. Вливаться в работу нужно плавно, с несильно важных дел, которые легко дадутся. Девять дней отдыха — большой срок, плюс большинство людей отдыхали интенсивно», — сказала Перминова.

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После длительного отдыха у человека может начаться постотпускная депрессия. Особенно это касается тех, кто провел каникулы в теплых странах.

Перминова посоветовала чередовать рабочие дела с отдыхом, чтобы оставаться в хорошем настроении. Помимо рабочих дел, стоит уделить внимание и развлечениям, например, можно сходить в кино, в ресторан или кафе, встретиться с друзьями.