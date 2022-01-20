Психолог перечислила техники, которые помогут справиться с профессиональным выгоранием

Отсутствие мотивации к работе, неудовлетворенность рабочим местом, потеря концентрации и нарушение дедлайна говорят о профессиональном выгорании. О том, как преодолеть эти ощущения и вновь влюбиться в свое дело, рассказала изданию Pravda.Ru психолог Екатерина Грязнова.

По словам специалиста, главной причиной выгорания является конфликт между ресурсами человека и требованиями, предъявляемыми к нему им самим и обществом. Чтобы устранить этот конфликт, можно прибегнуть к помощи профессионала, а можно попробовать распознать его самостоятельно.

Первой техникой, при помощи которой можно увидеть выгорание, является оценка ситуации. Грязнова предлагает подумать над тем, как много работы вы берете на себя, когда не можете отказать начальнику, задать вопрос, почему вы так поступаете или не поступаете.

Далее она советует оспорить убеждение о том, что если я не помогу коллегам, значит будут плохим. Эти мысли нужно заменить следующими: я не обязан всем помогать, особенно в ущерб своим делам и своему здоровью. Рабочая нагрузка сверх моих обязанностей не характеризует меня ни как хорошего человека, ни как плохого.

В заключение она отметила, что важно отслеживать свои внутренние переживания. При появлении негативных мыслей нужно вспомнить новые фразы и следовать новым убеждениям. Помимо переоценки работы, психолог рекомендует добавить в свою жизнь больше активностей, общения и живых встреч.