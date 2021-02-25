Психолог перечислил плюсы пандемии коронавируса

В пандемии коронавируса нашлись плюсы, несмотря на изоляцию. Их перечислила психолог Мария Матана, сообщил сайт kp.ru.

Во время карантина родители уделяли внимание своим детям больше обычного. Все вместе придумывали занятия, тем самым восполняя упущенное и, возможно, нехватку любви.

Некоторые поняли, что живут с «чужим» человеком. Одни сблизились, родили детей, а другие разошлись.

Многие россияне узнали, что работать можно и удаленно. Вместе с этим идет забота об экологии: не нужно лишний раз пользоваться транспортом.

Большинство заболевших поняли ценность обычных вещей: ценность жизни и когда близкие рядом. А ненужные дела и убеждения, напротив, остались в прошлом. Теперь все осознали цену свободы и нашли счастье в обычной прогулке в парке или походе в кафе.

«В целом люди стали ближе к друг другу. Для многих это время — начала нового: на что не решались раньше, работая от звонка до звонка. О жизни своей в целом задумались, начали выкидывать из нее ненужное», — отметила Матана.

Люди задумались о психическом здоровье и качестве сна, а также приступили к изучению английского языка, дополнительной профессии или нашли новое хобби. А еще люди стали больше заниматься спортом, йогой, купили беговые дорожки и гантели.