Психолог перечислил основные проблемы современных детей

К детскому психологу обращаются с разными проблемами: это и страхи, и сложности во взаимоотношениях в детском коллективе и с педагогами. Иногда обращения связаны с ревностью внутри семьи и чувством несправедливости, рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова.

Много обращений связано с поведенческими трудностями, отметила Наумова в разговоре с РИА ФАН. Также к ней обращаются в случае, когда дети не усваивают школьную программу или у ребенка наблюдаются задержки психоречевого развития. Она подчеркнула, что причины обращений могут быть разными.

«Но в итоге мы работаем, и все указывает на то, что сложности во взаимоотношениях с родителями — самый основной запрос», — отметила Наумова.

Проблема в современных семьях, по мнению специалиста, кроется в том, что ребенок и родители не до конца понимают друг друга. Поэтому им сложно выстраивать доверительные отношения. Разбираясь в различных проблемах клиентов, источником недопонимания нередко являются обиды на родителей.

Как подчеркнула Наумова, современные родители изучают психологию, стараются более ответственно подходить к вопросу воспитания детей.

Сейчас, по ее словам, взрослые воспитывают детей сразу по двум системам — советской и новой, более лояльной, в какой-то момент они срываются. Причина срыва заключается в своих нерешенных психологических проблемах. В этом случае, по словам психолога, мы видим, что ребенка воспитывают без четких границ. Наумова объяснила, что родители позволяют ребенку делать абсолютно все, не ограничивая его, и не выстраивая правила.

Ребенок, по словам Наумовой, начинает этим пользоваться и ведет себя неуважительно по отношению ко взрослым. Психолог посоветовала родителям четко очерчивать ребенку границы дозволенного.

По отношению к ребенку, с одной стороны, должно быть уважение, а с другой — четкое обозначение правил поведения, резюмировала психолог.

С началом лета детские оздоровительные лагеря открывают свои двери для юных россиян. Для первого раза ребенку вполне подойдет городской или школьный лагерь. Но очень важно, чтобы он сам захотел туда отправиться. В разговоре с «360» Наумова отметила, что перед отправкой в детский оздоровительный лагерь нужно узнать мнение самого ребенка. И пока не будет согласия, отправлять его в лагерь нельзя.