    01 апреля 2020, 14:19

    Психолог-педагог: детям на карантине нужен режим

    Ольга Ситникова

    Психолог-педагог по раннему развитию детей, преподаватель Московского института психоанализа Олеся Васильева пояснила, как организовать детский досуг во время карантина. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    «Все зависит от возраста ребенка. С детьми младшего школьного возраста можно организовать много игр. Среди них — настольные, кукольные спектакли и семейные постановки. Также обязательно включать в программу двигательную активность», — уточнила Васильева.

    По ее словам, в активные игры можно включить полосу препятствий, игры с мячом и квесты.

    «Нужно организовывать задания, по итогам которых дети приходят к результатам и получают призы. Также можно разделить с детьми выполнение домашних обязанностей — приготовление еды, уборку и прочее», — заметила психолог.

    Эксперт убеждена, что необходимо сохранять привычный режим.

    «Структура дня нужна для того, чтобы не потеряться в хаосе. Так и детям будет проще. В плане дня необходимо определить время для игр, отдыха и домашних обязанностей. Ну, а режим лучше утвердить всей семьей, чтобы дети понимали, в какое время и чем им заниматься», — заключила Васильева.