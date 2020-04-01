Психолог-педагог: детям на карантине нужен режим

«Все зависит от возраста ребенка. С детьми младшего школьного возраста можно организовать много игр. Среди них — настольные, кукольные спектакли и семейные постановки. Также обязательно включать в программу двигательную активность», — уточнила Васильева.

По ее словам, в активные игры можно включить полосу препятствий, игры с мячом и квесты.

«Нужно организовывать задания, по итогам которых дети приходят к результатам и получают призы. Также можно разделить с детьми выполнение домашних обязанностей — приготовление еды, уборку и прочее», — заметила психолог.

Эксперт убеждена, что необходимо сохранять привычный режим.

«Структура дня нужна для того, чтобы не потеряться в хаосе. Так и детям будет проще. В плане дня необходимо определить время для игр, отдыха и домашних обязанностей. Ну, а режим лучше утвердить всей семьей, чтобы дети понимали, в какое время и чем им заниматься», — заключила Васильева.