Психолог Павел Раков рассказал, как избежать измен

Чтобы вам не изменяли, в первую очередь нужно перестать зацикливаться на мысли, что это случится. Об этом для «Дни.ру» рассказал психолог Павел Раков.

Обычно измены в браках происходят тогда, когда у обоих партнеров низкая самооценка и слабая связь друг с другом. Когда человек не достигает успехов ни на работе, ни в личной жизни, он начинает искать дофамин в быстрых интрижках.

Чтобы вам не изменяли, в первую очередь нужно перестать параноидально этого бояться, поскольку мысли материальны, считает психолог.

Во-вторых, нужно вкладываться в себя, развиваться лично и духовно, учиться любви к себе. От людей, которые находятся в гармонии с собой, партнеры не уходят.

И, конечно, нужно развивать связь с партнером. Будьте открыты друг с другом, разговаривайте о своих потребностях, старайтесь слышать друг друга. В такой паре никому не захочется посмотреть налево.