14 февраля 2023, 15:15
Психолог Павел Раков посоветовал одиноким людям в День влюбленных настроиться на позитив
Нередко День святого Валентина становится для одиночек поводом для грусти и плохого настроения, но это неправильный подход. Об этом «Газете.ru» рассказал психолог Павел Раков.
По его словам, нужно не унывать, а настроиться на позитив и расслабиться. Пусть развешанные вокруг шарики и сердечки подарят вдохновение. Потому что, как добавил сайт kp.ru, любовь приходит к тем, кто находится в ее предвкушении.
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«Чем больше вы будете окружать себя позитивными визуализациями вашего будущего романа, тем быстрее этот роман случится», — отметил Павел Раков.
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