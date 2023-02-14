Общество 14 февраля 2023, 15:15 Психолог Павел Раков посоветовал одиноким людям в День влюбленных настроиться на позитив

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Нередко День святого Валентина становится для одиночек поводом для грусти и плохого настроения, но это неправильный подход. Об этом «Газете.ru» рассказал психолог Павел Раков.

По его словам, нужно не унывать, а настроиться на позитив и расслабиться. Пусть развешанные вокруг шарики и сердечки подарят вдохновение. Потому что, как добавил сайт kp.ru, любовь приходит к тем, кто находится в ее предвкушении.

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«Чем больше вы будете окружать себя позитивными визуализациями вашего будущего романа, тем быстрее этот роман случится», — отметил Павел Раков.

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