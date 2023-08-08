Общество 08 августа 2023, 16:47 Психолог Паустовская: при знакомстве вживую можно лучше оценить внешность и повадки собеседника

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Семейный клинический психолог Инна Паустовская в разговоре с «Радио 1» рассказала, почему знакомства вживую более продуктивны, чем через социальные сети.

Как заметила специалист, при невербальной коммуникации человек получает больше информации о собеседнике. При знакомстве в Сети может отсутствовать полная картина: человек может выдавать себя в более выигрышном ракурсе или скрывать недостатки, написал «Петербургский дневник».

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Знакомства на улице гораздо более эффективны, чем в интернете. Есть хороший шанс построить долгие и доверительные отношения, добавила Паустовская.