Общество 25 марта 2024, 16:58 Психолог Парфенова назвала неспособность отказать самым распространенным признаком отсутствия личных границ

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Эксперт по женской самооценке Екатерина Парфенова в беседе с изданием РИАМО перечислила наиболее распространенные признаки отсутствия личных границ. В первую очередь она указала на неспособность отказать людям.

Как уточнил «ФедералПресс», чтобы ваши границы не были нарушены, можно тактично сказать собеседнику, что на данный момент вы заняты и не можете полноценно вникнуть в его проблему. При этом вы должны понимать, что этот отказ не делает вас плохим человеком, добавила психолог.

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Парфенова порекомендовала при принятии решений ориентироваться на собственное мнение и отстаивать свою точку зрения. Эмоциональная и физическая усталость также могут указывать на отсутствие личных границ, заметила специалист.