07 февраля 2024, 12:29
Психолог Парамонова: медитации и прогулки помогут избежать профессионального выгорания
Психолог Ольга Парамонова перечислила способы предотвращения профессионального выгорания. Наладить эмоциональный фон помогут полезные привычки, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
Специалист посоветовала включить в расписание физическую активность, прогулки на свежем воздухе, дыхательные упражнения и контрастный душ. Эффективность также покажет правильное питание.
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По словам Парамоновой, важно позаботиться и о своем разуме. Работу мозга активизируют медитации, чтение книг и общение с интересными людьми, добавил «ФедералПресс».
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