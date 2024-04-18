Общество 18 апреля 2024, 15:02 Психолог Панфилова: тревожные родители вселяют нервозность в ребенка перед ЕГЭ

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Родители иногда сами не понимают, как они вселяют тревогу в школьника перед сдачей ЕГЭ и других экзаменов. Такая нервозность лишь вредит, сообщила семейный психолог Наталья Панфилова сайту «Мир 24».

По словам специалиста, впечатлительным и тревожным родителям стоит самостоятельно научиться справляться со стрессом в период сдачи экзаменов. Если сделать это не получается, необходимо обратиться за помощью к психологу.

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Панфилова отметила, что в напряженные моменты взрослые должны поддерживать ребенка и верить в его силы. Главное помнить, что экзамен и его результаты — это зона ответственности самого школьника.