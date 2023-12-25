Общество 25 декабря 2023, 17:26 Психолог Панфилова: родители рассказывают детям правду про Деда Мороза для воспитания критического мышления

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Родители все чаще с самого раннего возраста рассказывают детям правду о Деде Морозе, и этому есть несколько объяснений. Об этом «Ридусу» рассказала психолог Наталья Панфилова.

Во-первых, у многих родителей просто нет времени, чтобы устраивать своим детям сказку и праздник. Поэтому они сразу расставляют все точки над «и», рассказывая правду про Деда Мороза и Снегурочку. Другие хотят воспитать у ребенка критическое мышление.

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«У родителей сейчас абсолютно разные тенденции. Есть родители, которые действительно хотят избавить ребенка от „магического мышления“, а есть родители, которым просто некогда заниматься организацией праздника для ребенка», — объяснила психолог.

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