Общество 14 декабря 2023, 13:48 Психолог Панфилова: постоянные опоздания могут указывать на депрессию

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Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала о малоизвестных проявлениях депрессии. Реакция на стресс выражается по-разному, однако существуют и общие характеристики, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, такому состоянию свойственны постоянные опоздания, которые объясняются апатией. Кроме того, человек начинает чаще ошибаться и забывать о важных вещах.

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Специалист отметила, что зачастую причина проблем с ментальным здоровьем кроется в отсутствии эмоциональной разрядки. В связи с этим психолог посоветовала не забывать про отдых и занятия спортом.