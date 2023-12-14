14 декабря 2023, 13:48
Психолог Панфилова: постоянные опоздания могут указывать на депрессию
Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала о малоизвестных проявлениях депрессии. Реакция на стресс выражается по-разному, однако существуют и общие характеристики, отметила эксперт в беседе с News.ru.
По ее словам, такому состоянию свойственны постоянные опоздания, которые объясняются апатией. Кроме того, человек начинает чаще ошибаться и забывать о важных вещах.
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Специалист отметила, что зачастую причина проблем с ментальным здоровьем кроется в отсутствии эмоциональной разрядки. В связи с этим психолог посоветовала не забывать про отдых и занятия спортом.
психология
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