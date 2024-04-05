Общество 05 апреля 2024, 13:03 Психолог Панфилова посоветовала объяснять отсутствие родителей у Маши из мультика тем, что их не показывают

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Если ребенок задается вопросом, почему девочка из мультфильма «Маша и медведь» живет одна, то лучше объяснить ему, что это временная ситуация. Об этом СМИ рассказала рассказала психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, стоит сказать ребенку, что Маша — персонаж мультфильма. И там показывают не всю ее жизнь, а только какие-то отдельные интересные моменты. Родители у девочки на самом деле есть, просто они остаются за кадром.

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Все приключения Маши — это своего рода фантазия о том, чем ребенок может заниматься в свободное время.

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