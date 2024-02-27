Общество 27 февраля 2024, 16:43 Психолог Панфилова посоветовала не дарить банальные презенты и деньги на 8 Марта

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Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, как выбрать подарок женщине на 8 Марта. Презенты обычно отражают отношения с другими людьми, напомнила эксперт в беседе с News.ru.

Она посоветовала отказаться от банальных вещей, которыми невозможно удивить.

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«Если муж подарит жене веточку мимозы или шоколадку, например, вероятнее всего, презенту она не обрадуется. То же самое касается партнеров, которые только начали встречаться», — добавила специалист.

По ее словам, деньги также являются плохим вариантом. Данный жест могут принять как попытку некоего откупа.