Общество 19 декабря 2023, 13:17 Психолог Панфилова назвала отсутствие стресса в семейной жизни залогом долголетия

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И мужчины, и женщины в браке живут дольше, если в их семье отсутствует стресс и царит гармония. Об этом сообщила психолог Наталья Панфилова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, безопасность считается базовой потребностью человека. Гармония в семье в молодом возрасте дает возможность развития, а во второй половине жизни дарит стабильность и спокойствие.

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«Если человек уверен, что дома ему хорошо, не хочется бежать из дома, а хочется вернуться, то чего бы не жить долго», — отметила Панфилова.