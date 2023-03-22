Общество 22 марта 2023, 14:36 Психолог Овчаренко объяснила, почему нельзя ругать детей за плохие оценки Психолог Овчаренко: ребенок должен понять, что родительская любовь не зависит от оценок

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Давление на ребенка из-за плохих оценок приводит к тому, что школьник или школьница получают дополнительный стресс из-за мыслей о реакции родителей. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

Психолог отметила, что побуждать детей к хорошей учебе нужно, но ни в коем случае не загонять их в угол.

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«Бывает так, что ребенок учится на твердую четверку, а получает тройку и мама говорит: „Ну, мог бы и лучше“. Это не поддержка, а жуткое обесценивание», — процитировал сайт kp.ru Овчаренко.

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Ребенок должен знать, что какую бы оценку он не получил в школе, родители любят его как и прежде. Тогда у него будет всегда присутствовать чувство безопасности, добавила психолог.