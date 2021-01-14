Психолог оценила совет для женщин из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

«Не жди, не предложат! Мы не можем ждать милостей от природы, взять их — наша задача. Это я говорю про мужчин. Завоевывать их — наша задача, не ждать, пока пригласят в загс… То, что я замужем, — только моя заслуга, инициатива», — заявила собеседница Нади Клюевой.

Литвиненко заметила, что долгий период незамужняя женщина считалась в обществе неполноценной. Люди смотрели на таких представительниц прекрасного пола с жалостью и удивлением, а семья все время напоминала про уходящее время. Как считает психолог, замужество теперь не считается достижением.

«Выбор партнера и отца своих детей все чаще делается девушками осознанно. Увеличение продолжительности жизни дает право больше выбирать. Сейчас пятьдесят — новые тридцать. Женщина чувствует себя полноценной и без мужа», — пояснила специалист.

Она назвала ошибкой попытку завоевать мужчину. Эксперт уверена, что отношения должны складываться лишь по обоюдному желанию.