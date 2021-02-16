Психолог оценила предложение ввести понятие «уголовный проступок» в УК

Детский психолог Наталья Наумова рассказала «ПолитЭксперту», как оступившимся подросткам поможет законопроект, который вводит понятие «уголовный проступок».

«С ребенком проводят разъяснительные и воспитательные работы. Дальше под опеку семьи и под принудительные работы, чтобы он понял, что нарушил, что в следующий раз будут серьезные последствия», — отметила собеседница издания.

Если же ребенка сразу отправить в колонию, то, по словам специалиста, он может сломаться. Последствия могут быть хуже, поскольку, попав в уголовную стезю, у него формируются больше обид и злости.