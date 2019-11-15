  • Психолог оценил состояние обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ

    15 ноября 2019, 13:43

    Ольга Ситникова

    Доктор психологических наук, профессор ВШЭ Андрей Подольский заявил, что адвокат преувеличивает опасность состояния доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки, сообщила НСН.

    По словам Подольского, необходимо провести исследования психиатрического характера, чтобы определить состояние доцента, а говорить о норме в данном случае «трудновато».

    Соколову не сказали об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психическое состояние

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    «Мне думается, что эта линия адвоката немножечко надумана. Ведь это его [адвоката] работа [защищать обвиняемого]. Сказать можно все что угодно — „давайте не будем его [Соколова] обижать, чтобы он совсем не сломался, давайте дадим ему возможность сохранить его благополучие“. Это слишком одиозная ситуация», — добавил доктор психологических наук.

    Эксперт также добавил, что, согласно информации из доступных источников, «Соколов нездоровый человек».

    «Нужно отличать здоровье человека и его вменяемость, способность отдавать отчет своим поступкам», — подчеркнул Подольский.

    Ранее стало известно, что адвокат обвиняемого Александр Почуев не говорит доценту о его увольнении из СПбГУ. «Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — заявил Почуев.