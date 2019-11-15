Психолог оценил состояние обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ

По словам Подольского, необходимо провести исследования психиатрического характера, чтобы определить состояние доцента, а говорить о норме в данном случае «трудновато».

Соколову не сказали об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психическое состояние Подробнее

«Мне думается, что эта линия адвоката немножечко надумана. Ведь это его [адвоката] работа [защищать обвиняемого]. Сказать можно все что угодно — „давайте не будем его [Соколова] обижать, чтобы он совсем не сломался, давайте дадим ему возможность сохранить его благополучие“. Это слишком одиозная ситуация», — добавил доктор психологических наук.

Эксперт также добавил, что, согласно информации из доступных источников, «Соколов нездоровый человек».

«Нужно отличать здоровье человека и его вменяемость, способность отдавать отчет своим поступкам», — подчеркнул Подольский.

Ранее стало известно, что адвокат обвиняемого Александр Почуев не говорит доценту о его увольнении из СПбГУ. «Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — заявил Почуев.