Психолог оценил идею о введении четырехдневки

По мнению специалиста, перед тем как вводить четырехдневку, россиянам нужно полностью поменять свое отношение к труду.

«С точки зрения психологии и социологии важно проанализировать отношения личности и общества к труду. Такими отношениями в культуре русского народа являются пословицы, поговорки и сказки», — обратил внимание Шахов.

Он заметил, что преимущественно персонажи отечественного фольклора бездельничают и лодырничают, а затем получают желаемое в результате волшебного способа. В качестве примера он привел Илью Муромца и Емелю.

Психолог напомнил о культурных кодах немцев и японцев, у которых есть много пословиц, прославляющих рабочего и труд.

«Много ли сейчас можно вспомнить пословиц в русском языке, которые прославляют рабочий труд? Большая часть из них говорит о тяжести труда, а не о том, что работа — это удовольствие или творчество», — отметил собеседник издания.