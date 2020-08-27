Психолог отметил пагубное влияние соцсетей на ребенка
Психолог Максим Коваленко рассказал ИА Nation News, что лучшими друзьями ребенка могут стать смартфон или планшет, если родители не будут им заниматься.
«С ребенком должны проводиться беседы, родители должны понимать, чем живет их ребенок. Не просто кинуть смартфон, мол, иди играй, главное нас не трогай, что происходит довольно часто в наше время», — заметил специалист.
В результате получается так, что ребенок начинает жить в этом социальном мире и находить себе там авторитетов. Пройдет время, и он перестанет слушать кого-либо, в том числе и родителей.
«Он будет жить там и будет слушать тех, кто в соцсетях», — добавил собеседник информагентства.