Психолог отметил пагубное влияние соцсетей на ребенка

«С ребенком должны проводиться беседы, родители должны понимать, чем живет их ребенок. Не просто кинуть смартфон, мол, иди играй, главное нас не трогай, что происходит довольно часто в наше время», — заметил специалист.

В результате получается так, что ребенок начинает жить в этом социальном мире и находить себе там авторитетов. Пройдет время, и он перестанет слушать кого-либо, в том числе и родителей.

«Он будет жить там и будет слушать тех, кто в соцсетях», — добавил собеседник информагентства.