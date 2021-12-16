Психолог Осипов дал советы по борьбе с эмоциональным выгоранием

Согласно результатам опросов, с эмоциональным выгоранием сталкивались около 75% россиян. Психотерапевт, кандидат психологических наук Федор Осипов рассказал Lenta.ru, как бороться с этим состоянием.

Прежде всего, нужно понять, что именно вызывает выгорание и апатию. Это может быть не только работа, но и другие факторы.

«То есть с чем это связано: с нестабильностью, с общей обстановкой, в связи с вирусом, с тем, что человек перегружен информацией, которую он получает из СМИ, по телевизору, через гаджеты. То есть стараться максимально включить режим энергосбережения», — сказал Осипов.

Для того, чтобы почувствовать себя лучше, нужно по возможности отказаться от действий, которые вызывают выгорание и при этом радовать себя мелочами — устраивать себе приятный отдых или совершать покупки, которые обычно откладывались.

«Например, есть задумка купить дорогой компьютер, за него нужно заплатить порядка 150 тысяч рублей. Если человек не может сейчас его купить, но мечтает о нем, то лучше здесь и сейчас купить себе что-то более скромное, чтобы как-то поддержать себя», — пояснил специалист.

Наконец, чтобы не сталкиваться с выгоранием на работе, нужно ставить себе конкретные цели. Понимая, для чего именно он работает и зарабатывает деньги, человек получит мотивацию и работа пойдет легче.

«Если человек принимает работу как некую систему, в которую он попадает и не понимает, для чего он там, то, естественно, у него будет выгорание», — отметил Осипов.