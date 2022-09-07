Психолог Орлова оценила идею обязательного завещания при повторном браке | 360°

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Психолог Орлова оценила идею обязательного завещания при повторном браке

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Психолог Антона Орлова раскритиковала предложение об обязательном оформлении завещания при повторном вступлении в брак. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Орлова уточнила, что такой закон будет давить на человека. Подобные вещи нельзя навязывать, считает она.

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«Это уж очень сильное давление на тех, кому есть, что завещать. Надо это оставить на то, что сам решит наследодатель», — заключила она.

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