Психолог определил беспроигрышный способ для борьбы со стрессом во время самоизоляции

По словам Зотовой, психика человека способна справиться с любым вынужденным ограничением.

«Человек, который сидит в тюрьме, может выдержать огромный срок и сохранить психику, если он знает, что через 10 лет точно выйдет. Человек, который находится в неопределенном положении, психически страдает. Известный пример — Федор Михайлович Достоевский, который был психически надломлен в юности. Неопределенность после ареста, когда было непонятно, расстреляют его — не расстреляют, сошлют — не сошлют, создала сильный стресс, который очень сильно на него повлиял», — уточнила специалист.

Она предложила строить планы на будущее, чтобы избавиться от неопределенности из-за пандемии.

«То, что режим самоизоляции заявлен на неопределенное время, дестабилизирует людей в психологическом плане. Но решить для себя, что вы сделаете после окончания действия ограничений — хороший способ стабилизировать психику. При построении планов наступает относительная ясность, в этот момент психика справляется с тревогой и дискомфортом», — добавила Зотова.