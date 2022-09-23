Психолог Ольга Иванова рассказала, почему люди стали чаще разводиться | 360°

Общество 23 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Ольга Иванова рассказала, почему люди стали чаще разводиться

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В Петербурге стали чаще фиксировать разводы в 2022 году, сообщили "Невским новостям" в пресс-службе Петростата. Психолог Ольга Иванова рассказала, с чем это может быть связано.

По мнению психолога, люди стали меньше держаться друг за друга и не стараться сохранить отношения из-за психологии потребления, считает Иванова.

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«Брак как социальное явление трещит по швам, потому что у нас сформировано такое понятие, как психология потребления. Если нас что-то не устраивает, мы не решаем проблему, а просто разводимся и ищем другого партнера. А чтобы сохранить отношения, нужно учиться слышать друг друга, а не продавливать свои личные ценности. Если появится общая тенденция заботы друг о друге, тогда семья будет сохраняться дольше», - сказала она.

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