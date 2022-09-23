Психолог Ольга Иванова рассказала, почему люди стали чаще разводиться | 360°

Все новости

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Реклама

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:56

Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:46

Произведения Бетховена и Моцарта прозвучат на концертах в музее-заповеднике Пушкина в Подмосковье

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:45

Сибирячка заявила на мужа в полицию из-за убийства кошки

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:41

Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области

Общество

23 сентября 2022, 17:17

Психолог Ольга Иванова рассказала, почему люди стали чаще разводиться

Читать 360tv в

В Петербурге стали чаще фиксировать разводы в 2022 году, сообщили "Невским новостям" в пресс-службе Петростата. Психолог Ольга Иванова рассказала, с чем это может быть связано.

По мнению психолога, люди стали меньше держаться друг за друга и не стараться сохранить отношения из-за психологии потребления, считает Иванова.

Реклама

«Брак как социальное явление трещит по швам, потому что у нас сформировано такое понятие, как психология потребления. Если нас что-то не устраивает, мы не решаем проблему, а просто разводимся и ищем другого партнера. А чтобы сохранить отношения, нужно учиться слышать друг друга, а не продавливать свои личные ценности. Если появится общая тенденция заботы друг о друге, тогда семья будет сохраняться дольше», - сказала она.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама